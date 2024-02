Stiri pe aceeasi tema

- Deși parea ca lucrurile s-au mai calmat, nici vorba de așa ceva! Scandalul continua intre Daniel Onoriu și Isabela, inca soția lui. Femaia a ajuns la secția de poliție, de urgența, in aceste zile și a depus o alta plangere impotriva barbatului. Motivul pentru care a cerut din nou ajutorul oamenilor…

- Barbat banuit de comiterea infractiunii de talharie depistat de politistii galateni cu ajutorul cetatenilor In urma apelarii la ajutorul cetatenilor prin intermediul reprezentantilor mass mediei locale si centrale, pentru identificarea unui barbat, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie in…

- Daca l-ai vazut pe barbatul din imaginea de mai jos, suna la 112! Oamenii legii il cauta! Constantin Claudiu Micu are 28 de ani și este acuzat de rapire in Danemarca. Potivit informațiilor, este suspectat ca este unul dintre cei doi indivizi care au incercat sa rapeasca doua tinere in Herning in lunile…

- Oamenii legii din stinga Nistrului solicita ajutorul cetațenilor pentru identificarea unei femei in virsta de 56 de ani, locuitoare a orașului Tiraspol. Potrivit presei din stinga Nistrului, femeia, pe nume Margarita Culeșova, a plecat de acasa la data de 6 decembrie curent intr-o direcție necunoscuta…

- 13:05 // Polițiștii au depistat barbatul de 29 de ani din Puhoi fara suflare. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca toate circumstanțele cazului. Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unui barbat de 29 de ani din satul Puhoi, raionul Ialoveni, noteaza Noi.md. Poliția a fost sesizata…

- Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unui barbat de 29 de ani din satul Puhoi, raionul Ialoveni, noteaza Noi.md. Poliția a fost sesizata de tatal barbatului care a declarat ca feciorul a parasit domiciliul in data de 26 noiembrie și pina la moment nu se cunoaște locul aflarii…

- Un roman stabilit in Germania a mers la poliție sa declare ca partenera de viața a disparut. Insa, barbatul a avut parte de o surpriza. Agentii l-au incatusat si pe el si l-au instiintat ca femeia a fost arestata pentru furt.

- Barbatul de 52 de ani era cautat de mai bine de doua saptamani de polițiști. Oamenii legii banuiau ca se ascunde in padure. Autopsia va stabili daca galațeanul s-a sinucis sau a fost, la randul sau, victima unei crime.