Surse guvernamentale sustin ca Guvernul PSD-PNL-UDMR a decis sa creasca pensiile și salariul minim in Romania de la 1 ianuarie 2023. Salariul minim in Romania va fi majorat la 3000 de lei, de la 2550 de lei, cat este in prezent. Ciolacu a declarat ca salariul minim in Romania trebuie majorat avand in vedere numarul […] The post Coalitia de la Guvern mai promite o data: salariile si pensiile cresc. Dar de cand? first appeared on Ziarul National .