Romania va trimite in Ucraina 385.000 de masti chirurgicale, aproape 40.000 de viziere si 8.150 de combinezoane medicale, in urma unei hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, CNSU a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate refugiatilor, potrivit news.ro. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta […] The post CNSU a aprobat trimiterea in Ucraina a 385.000 de masti chirurgicale, viziere si combinezoane medicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .