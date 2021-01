​CNSP: În primul trimestru România ar putea avea o ușoară contracție economică. Revenire din trimestrul II Revenirea economiei în zona pozitiva este deplasata spre trimestrul II 2021, urmând ca si în primul

trimestru al anului 2021 sa avem o usoara contractie economica fata de primul trimestru 2020&", se arata într-o nota a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP). Instituția vede pentru 2021 un avans al produsului intern brut de 4,3%. Datele principale HotNews.ro le-a preazentat luni, pe acestea construindu-se bugetul.

