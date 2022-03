Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a informat statele aliate din Europa ca Beijingul este dispus sa ofere Rusiei asistența militara in campania de invadare a Ucrainei, spun luni surse citate de Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Beijingul va suporta ”cu siguranta” consecinte daca va ajuta Moscova sa evite sanctiunile drastice impuse din cauza invaziei in Ucraina, a avertizat consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, care urmeaza sa se intalneasca luni la Roma cu un diplomat de rang inalt al Chinei, Yang…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au discutat, joi in Turcia. A fost prima intalnire la acest nivel, de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie. Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a declarat ca a discutat cu omologul sau…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen il acuza joi pe presedintele rus Vladimir Putin de „readucerea razboiului in Europa” si anunta un pachet de sanctiuni „masive” vizand baza economiei ruse si ”capacitatea acesteia de a se moderniza”, relateaza BBC News. Liderii Uniunii…

- Militari ucraineni in tinuta de camuflaj de iarna, alb cu negru si blanuri, s-au anternat in folosirea unor rachete antitanc (NLAW, Next generation Light Anti-tank Weapon) livrate de catre Marea Britanie in cadrul unui efort occidental de a ajuta Ucraina sa se apere in cazul unei invazii a Rusiei,…

- Pentru Rusia și China, criza din Ucraina face parte dintr-o lupta de reducere a puterii americane, potrivit unei analize publicate de Financial Times . In același timp, cele doua mari puteri și-au propus sa faca lumea sigura pentru autocrați. Alianța occidentala a amenințat Kremlinul cu sancțiuni „masive”…

- Principalul diplomat al președintelui Biden, Antony Blinken, a ajus in Ucraina intr-o vizita oficiala, pe fondul ingrijorarilor cu privire la invazia Rusiei. Oficialul incearca sa negocieze pentru siguranța granițelor Ucrainei. Blinken calatorește pe fondul ingrijorarilor exprimate de Ucraina și aliații…

- ''Exista o cale a dialogului si a diplomatiei pentru a incerca sa rezolvam unele dintre aceste diferente si sa evitam confruntarea", a declarat Blinken la CNN.''Cealalta cale este cea a confruntarii si a consecintelor masive pentru Rusia, daca aceasta isi repeta agresiunea asupra Ucrainei. Urmeaza sa…