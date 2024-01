CNI cumpara servicii de consultanta in domeniul securitatii pentru obiectivul de investitii Construire cresa mica in orasul Murfatlar, judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale din Odobești vor finaliza anul acesta lucrarile privind construirea unei baze sportive in oraș. Obiectivul este finanțat de Compania Naționala de Investiții (CNI) și vizeaza proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuția de lucrari pentru proiectul „Construire…

- ANUNT PRIVIND INCHEIEREA PROIECTULUI „Achizitia de utilaje in vederea refacerii capacitatii de rezilienta a EVENIMENTE DE AUR SRL” depus in cadrul Programul Operațional Competitivitate 2014-2020Acțiuniea 4.1.1 Investiții in activitați productiveTitlul proiectului: „Achizitia de utilaje in vederea refacerii…

- Procedura a fost anulata automat deoarece nu au existat ofertanti Valoarea totala a licitatiei a fost de 1.539.989 de lei fara TVA, respectiv 1.832.586 de lei cu TVA 368.677 de euro iar durata contractului de executie era prevazuta pentru noua luni Obiectivul general al proiectului este reamenajarea…

- Au inceput lucrarile la cea de-a doua creșa din Municipiul Aiud, proiect finanțat intergral prin Compania Naționala de Investiții (CNI). Este cunoscut faptul ca un numar considerabil de cereri pentru inscrierea copiilor la creșa sunt și raman in așteptare in fiecare an, din cauza locurilor limitate…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a scos la licitație consturirea unei sali de sport cu tribuna de 180 de locuri la Rașnov. Este vorba despre proiectare – faza adaptare la amplasament, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul:…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) a atribuit, in data de 20 octombrie 2023, societații Magnum Construct Proiect SRL Magurele (județul Ilfov), un contract in valoare de 12.903.247 de lei (aproximativ 2,6 milioane de euro), fara TVA, pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, execuție și asistența…

- Eveniment Amplasamentul noului corp de cladire al Spitalului Județean a fost predat catre CNI noiembrie 13, 2023 14:37 Astazi, a fost predat catre Compania Naționala de Investiții – CNI, amplasamentul noului corp de cladire care va fi construit la Spitalul Județean de Urgența Alexandria, a…

- Ofertante castigatoare sunt societatile Sia Cons SRL si FDP Pro Cons SRL. Primaria Mereni, din judetul Constanta, ca autoritate contractanta, a incheiat contracte cu doua firme pentru consultanta, respectiv servicii de proiectare "sistem comunal integrat pentru colectarea si valorificarea gunoiului…