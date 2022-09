”In perioada 19.09.2022 – 22.12.2022, in vederea continuarii lucrarilor de reabilitare, se vor institui restrictii de circulatie pe podul de la Cernavoda si pe podul peste Bratul Borcea”, anunta, joi, CNAIR. Podul peste Bratul Borcea in perioada 19.09.2022 – 22.12.2022 se va inchide circulatia rutiera pe benzile destinate sensului de deplasare Constanta – Bucuresti (calea II, km 147+015 – km 144+235), traficul desfasurandu-se deviat, in ambele directii, pe benzile destinate sensului Bucuresti – Constanta (calea I); ”Lucrarile de reabilitare constau in inlocuirea hidroizolatiei si a straturilor…