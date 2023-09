Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Național Anticorupție nu știa despre faptul ca Iulian Muntean, care a devenit membru CSM și a trecut cu brio de Comisia Pre-vetting, dar și de votul deputaților PAS, figureaza intr-un dosar penal de corupție. Mai mult, instituția afirma ca ordonanța privind dosarul lui Muntean lipsește din registrul…

- „Pe tot parcursul procesului de evaluare, Comisia nu a fost informata despre investigații sau proceduri penale in care ar fi fost vizat Iulian Muntean” - Aceasta este reacția Comisiei Pre-vetting, in contextul informațiilor aparute in spațiul public, referitoare la Iulian Muntean, candidat la funcția…

- Magistrata Victoria Sanduța se arata revoltata de reacția membrului Consiliului Superior al Magistraturii, Iulian Muntean, acuzat pentru corupție, privind dosarul in care este vizat. „Ați stat 5 ani și fara sa aveți vreun act pe caz, ați considerat ca acuzația s-a evaporat de la sine?”, intreaba judecatoarea.

- Iulian Muntean, membrul proaspat numit la Consiliul Suprem al Magistraturii, fiind delegat de Parlament, este invinuit intr-un dosar de corupție. Cazul este unul rasunator, din anul 2018, cand mai mulți angajați ai Academiei de Studii Economice (ASEM) au fost reținuți pentru ca ar fi luat mita. Intr-un…

- Discuțiile cu privire la o soluție diplomatica pentru incheierea conflictului par aproape complet blocate in acest moment, spun cei care au incercat sa le poarte. Nici Kievul, nici Moscova nu par dispuse sa negocieze, iar unii observatori se tem, de altfel, ca Putin ar putea considera orice discuție…

- „Cand au fost dublate salariile șefilor ministerilor și agențiilor, de ce atunci, la ședința Guvernului, nu a vorbit nimeni ca este un efort pe care toata societatea il depune. In acest scop, apropo, au fost alocate circa 100 mil. lei”. Reacția aparține fostului vicepreședinte al Parlamentului, Alexandr…

- Mircea Rednic, antrenorul clubului UTA, a avut o reacție scurta referitoare la decizia conducerii patronata de Alexandru Meszar de a interzice mai mulți jurnaliști locali la meciuri, dupa ce aceștia au avut opinii impotriva conducerii echipei aradene. Declarația lui Rednic a venit la finalul eșecului…

- Guvernul inițiaza discuții cu Procuratura Generala (PG), Procuratura Anticorupție (PA), Centrul Național Anticorupție (CNA) și Consiliul Concurenței pentru a le oferi tot suportul necesar, astfel incit aceste instituții sa realizeze recomandarile Comisiei Europene in care sint vizate. Declarația ii…