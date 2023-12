Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Germania cu scorul de 24 22 9 12 , joi seara, la Herning Danemarca , in Grupa a III a principala a Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, conform Agerpres.roTricolorele au iesit din cursa pentru sferturile de finala…

- Nationala Romaniei a fost umilita de echipa Danemarcei cu scorul de 39-23 (21-10), marti seara, la Herning (Danemarca), in ultimul sau meci din Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia si Suedia.

Nationala Romaniei a fost umilita de echipa Danemarcei cu scorul de 39-23 (21-10), marti seara, la Herning (Danemarca), in ultimul sau meci din Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia si Suedia, potrivit Reuters. In continuare fara Cristina Neagu, accidentata, Romania…

- Romania - Danemarca 39 - 23. „Tricolorele” au pierdut fara drept de apel meciul pentru locul 1 in grupa preliminara. Romancele erau deja calificate in gupa principala, ramanea de stabilit programul in funcție de rezultatul cu danezele. Romania va infrunta Germania in urmatorul meci, pe 7 decembrie.…

- Nationala Romaniei s a calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, care are loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, dupa ce a invins fara drept de apel echipa Serbiei, cu scorul de 37 28 19 13 , duminica seara, la Herning, in Grupa E, conform Agerpres.roTricolorele au…

- Federația Internaționala de Handbal (IHF) propune noua vedete de urmarit la Campionatul Mondial care incepe astazi in Danemarca, Suedia și Norvegia. Naționala de handbal feminin a Romaniei debuteaza la Campionatul Mondial pe 1 decembrie, impotriva celei mai slabe formații din grupa, Chile. Urmeaza testele…

- A 26-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin debuteaza miercuri, 29 noiembrie. Va fi primul turneu final mondial care este gazduit de trei țari: Danemarca, Norvegia și Suedia. Romania face parte din Grupa E, iar obiectivul este clasare intre primele 7 locuri ale competiției.