- S-a stabilit cum joaca pe teren propriu echipele din Liga 4 | Sezonul debuteaza vineri, la Daia Romana Cu 14 echipe la start, dupa ce la un moment dat a fost in calcul și formula cu 16 combatante, Liga 4 din Alba va pleca la drum in primul weekend al lunii viitoare. Asociația Județeana de Fotal a anunța…

- Echipele sucevene au inceput cu dreptul ediția de campionat 2022-2023 a Ligii a III-a, ele reușind sa caștige partidele din prima runda disputate la finele saptamanii trecute. Doar Bucovina Radauți a evoluat pe propriul teren și a caștigat cu 3-0 meciul jucat impotriva Științei Miroslava, cu ajutorul…

- Vicepreședintele ALDE, Avram Gal, va participa, alaturi de soția sa Ana, la nunta cu 10.000 de oameni pe care liderul partidului AUR, George Simion, o face intr-o comuna din județul Valcea, pe stilul unei petreceri campenești. Nunta va avea loc sambata, 27 august, iar Avram Gal i-a facut cadou soției…

- Echipele de liga a patra din zona noastra, continua pregatirea pentru noul sezon care va debuta la finalul lunii august. Victoria Viișoara va juca astazi, de la ora 19:00, contra formația de liga a treia, CS Ocna Mureș. Unirea Tritenii de Jos va juca maine, de la ora 10:00, contra celor de la Viitorul…

- Daca primele trei editii ale competitiei s au desfasurat la categoria de varsta 2005, de acum in turneu se vor intrece copiii categoriei 2010. Editia a patra a Memorialului "Adrian Ciciricldquo;, turneul fotbalistic care i cinsteste memoria lui Adrian Ciciric un fost jucator de fotbal, care a murit…

- Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare zi de joi sa citeasca materiale „cu parfum de epoca despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru. Editia 1950 (23) “Dupa o hotarare a Biroului Politic…

- In sezonul trecut al primei divizii, echipa de pe litoral a ocupat locul cinci. In editia trecuta a primei divizii de fotbal din Romania, Liga 1, care, din sezonul 2022 2023 se va numi Superliga, Farul Constanta a reusit sa se califice in play off, ocupand la final locul cinci. In stagiunea 2021 2022,…

In weekend-ul 11-12 iunie 2022, echipa U12 de la Șoimii Campia Turzii va participa la prima etapa din Circuitul Național de Minirugby – Trofeul Transilvania SportsFestival, ediția 2022.