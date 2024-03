Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 13 al celui mai apreciat cooking show din Romania, Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, vine cu reguli noi in bucatarie, care vor da o noua dimensiune competiției. Daca cei pasionați de gastronomie se vor lupta in etapa preselecțiilor…

- Ziua Brancusi, sarbatorita in fiecare an pe 19 februarie, data aniversarii lui Constantin Brancusi, este celebrata la Iași prin Luna Sculptorilor Romani – LSR (ediția a IV-a), cel mai amplu eveniment din Romania dedicat acestei arte. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se alatura acestui demers…

- Cu doar o zi in urma, germanii de la Porsche au lansat noul Taycan facelift. Modelul cu zero emisii a primit o serie de noutați minore, atat la interior cat și la exterior, mai multa putere, dar și incarcare mai rapida decat inainte. Acum, noul Taycan facelift poate fi comandat in Romania. Este disponibil…

- Așteptarea pentru noua varianta break a lui BMW Seria 5 a luat sfarșit. Constructorul bavarez a dezvaluit oficial noul model, care este cel mai mare break construit pana acum de acesta. Noul BMW Seria 5 Touring va fi disponibil pe piața incepand din luna mai, iar prețurile pentru piața din Romania au…

- DEBUT… Ediția a XI-a a turneului de fotbal “Winter Cup” – Vaslui pornește la drum cu meciurile din faza grupelor la cele trei categorii: Open (19 echipe), Old-Boys (8 echipe) și Under 19 (8 echipe). Organizatorii au stabilit grupele de la “Winter Cup”, competiție ce se desfașoara pe perioada a doua…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…

- Traditionala ancheta anuala a Federatiei Romane de Rugby si-a desemnat castigatorii anului 2023, de la cel mai bun jucator, la antrenor sau arbitru, fiind contabilizate 3.862 de voturi. Cel mai bun arbitru de rugby din Romania a fost desemnat Robert Diaconescu, din Navodari, castigator la mare distanta,…