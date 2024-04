Clubul din Premier League aflat la a doua depunctare - Pericol de retrogradare

Stiri pe aceeasi tema

- Everton a fost penalizata cu alte doua puncte, din cauza nerespectarii fair-play-ului financiar, și a picat un loc in clasament pana pe 16, la doua „lungimi” peste Luton, prima de sub linia retrogradarii. In februarie, clubul din Liverpool iși recuperase patru puncte din prima depunctare de -10 din…

- Suporterii echipei engleze de fotbal Everton au cerut clarificari cu privire la oferta de preluare a clubului de catre grupul 777 Partners, acuzand faptul ca acest proces s-a prelungit prea mult, lasand astfel gruparea de pe Goodison Park in incertitudine, informeaza Reuters, potrivit Agerpres Consiliul…

- Everton - Crystal Palace, meci contand pentru etapa a 25-a din campionatul Angliei, este programat, luni, 19 februarie, de la ora 22:00, pe Goodison Park, si va fi transmis in direct de Digi Sport 3, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Erling Haaland (23 de ani) continua sa scrie istorie la Manchester City in Premier League. Starul norvegian a reușit sa inscrie o dubla in meciul din campionatul Angliei caștigat de „cetațeni” cu 2-0 pe teren propriu in fața lui Everton, contand pentru etapa a 24-a. ...

- Erling Haaland a marcat sambata doua goluri, primele de la revenirea dupa accidentare. Manchester City a obținut astfel, o victorie pe teren propriu cu 2-0 in fața echipei Everton, amenințata cu retrogradarea. Cetațenii urca provizoriu pe primul loc in clasamentul Premier League. Echipa lui…

- Ion Craciunescu, fostul șef al CCA, a analizat cele doua faze controversate in care Radu Dragușin (22 de ani) a fost implicat in Everton – Tottenham 2-2. Fundașul centrat a jucat 10 minute in duelul de pe „Goodison Park” și a fost implicat in doua faze controversate, gazdele cerand de doua ori fault…

- Tottenham a plecat cu un singur punct de pe Goodison Park, dupa ce Everton a inscris golul de 2-2 (etapa 23 din Premier League) in prelungiri, la doar cateva minute dupa ce Radu Dragușin și-a facut apariția pe teren.

- Aston Villa a ratat șansa de a trece in fruntea Premier League, dupa ce a remizat, 0-0, cu Everton, duminica, pe Goodison Park, in condițiile in care a dominat posesia, dar nu a reușit sa invinga o echipa incapațanata a gazdelor.