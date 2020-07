Stiri pe aceeasi tema

- O clinica sociala de stomatologie destinata pacientilor fara venituri sau cu venituri mici s-a deschis, luni, pe Strada Louis Blanc din Bucuresti, aici fiind disponibile patru cabinete si un centru de radiologie. O echipa de peste zece medici stomatologi si opt asistente medicale vor efectua atat consultatii,…

- Conform AMOFM, in perioada 08-15 iulie, sunt disponibile in București 4.386 locuri de munca vacante, din care 367 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 752 persoanelor cu studii medii, 2616 pentru...

- Se redeschid mall-urile! Ministrul Economiei anunta de cand intra in vigoare masura. Din 15 iunie vei putea merge din nou la mall, asta daca numarul persoanelor infectate cu COVID-19 va scadea. Anuntul a fost facut astazi de ministrul economiei, Virgil Popescu, pe pagina lui de Facebook. Alaturi de…

- Legea vizeaza aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit…

- Personalitate proeminenta a stiintei medicale romanesti, a deschis noi drumuri in medicina teoretica si practica, fundamentand in mod consecvent activitatea clinica pe studiul fiziologiei si fiziopatologiei. In 1912, a publicat primul sau volum stiintific, „Tulburarile ritmului cordului”. In 1919 a…

- Carmen de la Salciua nu a mai putut ocoli momentul in care trebuia sa se prezinte la medic. "Sunt in drum spre București, ma duc la clinica", a spus Carmen de la Salciua pentru WOWBiz.ro. Carmen de la Salciua a facut anuntul pe retelele de socializare: "Voi face o fetita, Sofia se va…