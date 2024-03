Stiri pe aceeasi tema

- Proiecția comediei semnate de Olivier Nakache și Eric Toledano, Une Annee Difficile | Un an dificil, deschide joi, la Cinema Elvire Popesco, cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ IN ROMANIA care continua pana pe 31 martie cu un vertij amețitor al celor mai recente producții din cinemaul…

- Astfel, sunt infiintate agentiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si turism (ATIMMT), respectiv ATIMMT Ploiesti, ATIMMT Constanta si ATIMMT Brasov, prin fuziunea celor noua agentii pentru intreprinderi mici si mijlocii, prevazute in anexa nr. 2 la HG nr. 864/2023 privind organizarea…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații a facut o vizita surpriza la primul sau loc de munca, unde s-a intalnit cu foștii sai colegi, medici rezidenți in anestezie și terapie intensiva la Clinica ATI Timișoara. Povestea este postata pe o rețea de socializare. Secția ATI in care Alexandru Rogobete,…

- Ministerul Sanatatii a anunțat aseara ca in aceasta primavara, 48 de unitati sanitare din toata tara primesc 237 de echipamente medicale noi pentru asigurarea procedurilor de screening de cancer. „Investim peste 2.1 miliarde de lei in dezvoltarea infrastructurii medicale si achizitionarea de echipamente…

- Studiu Cushman & Wakefield Echinox Dezvoltatorii au livrat anul trecut 11 proiecte de retail, totalizand aproximativ 215.000 de metri patrați, un nivel record al ultimilor 7 ani, 60% din aceasta suprafața reprezentand parcuri de retail, Craiova, Alba Iulia, Arad, București, Giurgiu, Vaslui fiind printre…

- Asociația romanilor refugiați și expulzați in 1940 filiala Carei a organizat la data de 18 ianuarie 2024 un protest in fața Guvernului. Protestul a fost autorizat de Primaria capitalei și de catre toate instituțiile de ordine publica și a inceput cu Imnul de stat și Imnul refugiaților: Dac-am plecat…

- Guvernul vine in ajutorul romanilor care au venituri reduse. Aceștia vor primi, și in 2024, un ajutor social prin programul ”Sprijin pentru Romania”. La fiecare doua luni, cardurile sociale sunt alimentate cu 250 de lei. Cand vor intra primii bani in 2024 Și in 2024, romanii vulnerabili vor beneficia…

- Agentia Nationala de Transplant (ANT) transmite, joi seara, ca, in anul 2023, a continuat cu succes activitatea de transplant de cord a echipei Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara a UMF ”Carol Davila” din Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, fiind realizate cinci transplanturi.”In anul 2023 a…