Alunecare de teren in Tanzania. Zeci de morti

Cel putin 63 de persoane au fost ucise in urma alunecarilor de teren cauzate de ploile diluviene care au cazut in nordul Tanzaniei, potrivit unui nou bilant comunicat luni de autoritatile din aceasta tara africana, care se tem ca numarul victimelor va continua sa creasca in perioada urmatoare, informeaza AFP.Un… [citeste mai departe]