Liderii PSD și PNL au decis, miercuri dimineața, intr-o ședința a coaliției de guvernare, sa comaseze alegerile europarlamentare cu cele locale, ambele urmand sa aiba loc pe data de 9 iunie. Marea noutate este faptul ca alegerile prezidentiale vor avea loc in toamna, probabil in luna septembrie, iar parlamentarele pe 8 decembrie. Ramane in suspensie ...