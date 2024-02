Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a surprins pe toata lumea in urma cu doar cateva zile, atunci cand s-a afișat in tandrețuri alaturi de un barbat, dar nu orice barbat, ci chiar o fosta ispita de la Insula Iubirii. Daniel Mihai a fost cel care s-a fotografiat in mai multe ipostaze incendiare alaturi de cantareața,…

- Andrei Anghel, medaliat cu bronz la campionatele europene de judo intra la concursuri pe tatami cu același kimono despre care spune ca ii poarta noroc. Tanarul sportiv susținut de Federația Romana de Judo mai are o pasiune: ii place sa iși schimbe des culoarea parului. Andrei Anghel reprezinta cu…

- Tehnica balayage de vopsire a parului reprezinta una dintre cele mai cautate și dorite trenduri in materie de styling. Este in tendințe de cațiva ani buni și de la un an la altul devine tot mai solicitata datorita efectului pe care i-l ofera parului. Iata ce inseamna, de fapt, și cum se obține un balayage…

- Connect-R recunoaște ca viziunea sa asupra femeii a suferit modificari semnificative la 5 ani de la divorțul de Misha, mama fiicei lui. Artistul a marturisit ca obișnuia sa creada ca „o femeie adevarata este femeia frumoasa la chip”.Intr-un moment sincer, Connect-R a ales sa impartașeasca cu fanii sai…

- Dupa ce au fost domesticiți, ochii cainilor au devenit mai clari comparativ cu cei ai rudei lor apropiate, lupul, si au capatat, de-a lungul evolutiei, o nuanta maronie, mai prietenoasa si mai putin amenintatoare pentru om, arata un studiu citat de AFP, potrivit Agerpres.

- Claudia Patrașcanu a inceput luna decembrie cu schimbari majore, astfel ca vedeta a mers la salonul de infrumusețare pentru a-și vopsi parul. Fosta soție a lui Gabi Badalau le-a impartașit fanilor imagini cu noul look chiar inainte de sarbatori. Iata cum arata acum vedeta!

- Pana a ajunge sa ocupe onorantul post de primar al municipiului Suceava, catre care a inceput sa ținteasca inca din data de 31 martie a.c., cand a fost validat, fara sa indeplineasca cerințele normelor statutare, privind vechimea in partid, in funcția de președinte al Organizatiei Municipale ...

- Fanii au observat de-a lungul timpului faptul ca Giulia Anghelescu s-a schimbat din punct de vedere fizic, insa puțini dintre ei știu cate operații estetice are artista, de fapt. Imaginile cu ea tanara dovedesc ca a apelat la ajutorul medicilor cu trecerea anilor.