Stiri pe aceeasi tema

- Un moment neașteptat a avut loc in ediția din 27 februarie de la „iUmor”. MIhai Bendeac, unul dintre jurați, a cerut-o in casatorie pe Claudia Amuzica, una dintre concurentele show-ului, transmite a1.ro . Raspunsul ei nu a intarziat, a spus DA, iar el i-a garantat ca pe parcursul acestui an se vor casatori.…

- Mihai Bendeac a implinit 39 de ani pe data de 17 februarie și și-a sarbatorit ziua de naștere pe scena. Mama lui, Emilia Bendeac, a venit sa-i vada spectacolul la „Teatrul de Comedie”. De ziua sa de naștere, Mihai Bendeac a urcat pe scena „Teatrului de Comedie” alaturi de Ilona Brezoianu, unde au jucat…

- George Tanase vine la „iUmor”, sezonul 12, fiind invitat special al emisiunii. Show-ul de la Antena 1 incepe cu o serie de schimbari in noul sezon. Un nou jurat a fost anunțat, iar Ilona Brezoianu este noua prezentatoare. George Tanase deschide seria invitatilor speciali in cel de-al doisprezecelea…

- Malina Avasiloaie a fost ceruta in casatorie la malul marii. Iubitul ei a avut grija ca momentul sa fie unul special, iar vedeta pare mai fericita ca niciodata in brațele lui. Artista este foarte activa pe paginile de socializare și a impartașit marea veste și cu urmaritorii ei.

- Cristina Șchiopu, fosta concurenta de la iUmor, a facut senzație in mediul online cu ținuta sa provocatoare. Tanara care la impresionat pe Mihai Bendeac a imbracat un top incendiar și o fusta scurta, care au pus pe jar publicul masculin.

- Cel de-al unsprezecelea sezon „iUmor” se apropie de final, dar nu inainte a-și rasfața fanii cu o ediție speciala de roast, ce va fi difuzata duminica, 12 decembrie, de la 20:00, la Antena 1. Printre invitatii speciali ai editiei, care au urcat pe scena pentru a-i „perpeli” la foc mic pe Delia, Cheloo…

- Cel de-al unsprezecelea sezon iUmor se apropie de final, dar nu inainte a-și rasfața fanii cu o ediție speciala de roast, ce va fi difuzata duminica, 12 decembrie, de la 20:00, la Antena 1. Printre invitatii speciali ai editiei, care au urcat pe scena pentru a-i „perpeli” la foc mic pe Delia, Cheloo…

- Momentul lui Radu Bucalae de la iUmor a primit un val de ura in mediul online, dar comediantul iși susține in continuare convingerile. Invitat in platoul Xtra Night Show, fostul concurent de la iUmor și-a expus parerea cu privire la vaccinarea anti-COVID-19.