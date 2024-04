Stiri pe aceeasi tema

- 1. Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)Scorpionul este cunoscut pentru puterea sa deosebita de observație și intuiție ascuțita. Persoanele nascute sub acest semn zodiacal sunt adesea considerate misterioase și puternice, avand capacitatea de a-și atinge obiectivele cu hotarare și perseverența. Punctul…

- O femeie, din Gorj, este de negasit dupa ce aseara a plecat sa caute o vaca. Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Targu Carbunești au fost sesizați azi-noapte prin apelul 112 de o femeie de 39 de ani, din orașul Targu Carbunești, despre faptul ca ieri, in jurul orei 19.00, bunica sa, Deaconu…

- 1. BerbecBerbecul este adesea considerat cel mai energic și curajos semn zodiacal. Persoanele nascute sub aceasta zodie sunt pasionate și pline de determinare, ceea ce le face sa fie intotdeauna gata sa preia inițiativa in orice situație. Berbecii sunt lideri naturali și nu se tem sa-și urmeze propriile…

- Lune februarie a venit cu diverse vești pentru cele 12 zodii ale horosocpului, fie ca sunt vești bune, fie ca sunt vești proaste. Pentru un nativ din zodiac a venit cu cele mai frumoase vești. O zodie va fi ceruta in casatorie de Valentine's Day. Va fi o luna excelenta pentru persoana nascuta sub acest…

- Luna martie vine cu diverse vești pentru cele 12 zodii din horoscop, dar pentru una va veni cu cele mai frumoase vești de pana acum. Persoana nascuta sub acest semn zodiacal va radia de fericire in curand și asta pentru ca va ramane insarcinata. Va fi o luna excelenta pentru acești nativi din zodiac,…

- Inceputul anului vine cu o scumpire uriașa a tarifului perceput de firma de salubrizare a orașului Buzau. Prețul de colectare a explodat la 30 de lei/persoana (in condițiile in care, la finele lui 2022 era la jumatate din noua suma perceputa), tarif aplicabil din aceasta luna, urmare a unei decizii…

- Pești (19 februarie – 20 martie)Peștii sunt cunoscuți pentru empatia și sensibilitatea lor, iar aceste calitați ii fac sa fie excelenti prieteni in momentele dificile, cum ar fi o desparțire.Persoanele nascute sub acest semn zodiacal sunt capabile sa iți ofere sprijin emoțional și sa te asculte cu ințelegere…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani! Mai multe persoane vor putea beneficia de un ajutor financiar de 2.000 de lei din partea statului. Care sunt condițiile in care pot intra in posesia banilor. Potrivit informațiilor, aceasta masura va fi valabila in urmatorii trei ani.