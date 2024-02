CJCPCT Gorj aniversează 56 de ani de la înființare Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj implinește 56 de ani de la inființare. Miercuri, 28 februarie, incepand cu ora 12.00, la sala „Florin Isuf”, publicul este invitat sa participe la aniversarea a 56 de ani de existența a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. CJCPCT Gorj este un asezamant cultural, care functioneaza sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj. Centrul este institutie de specialitate, avand ca obiect de activitate cunoasterea, pastrarea si valorificarea traditiilor si valorilor culturale in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

