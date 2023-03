Consiliul Judetean Harghita, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, ofera si in acest an sprijin financiar organizatiilor civile care au activitati in domeniul social. Suma alocata este de 950.000 lei. Prin aceste programe, cele doua instituții, doresc sa contribuie la diversificarea activitatilor sociale in judet. Directorul general al DGASPC Harghita, Elekes Zoltan [… Source