Ciurea (Asociaţia Pro Infrastructură), despre kilometrii de autostradă asumaţi prin PNRR: Sperăm să mergem pe aproape 200, într-un scenariu optimist şi realist în acelaşi timp “Speram sa mergem pe aproape 200 (de kilometri de autostrada dintre cei asumati prin PNRR – n.r.), intr-un scenariu optimist si realist in acelasi timp. Adica ar trebui, pana in 2026, sa mergem pe A 7 de la Ploiesti pana la Buzau si sa speram ca si de la Buzau pana la Focsani. Adica vreo 63 plus 83 de kilometri, aceste doua segmente din A 7. Din pacate, A 7 mai are inca pe atatia kilometri, vreo 96 de kilometri de la Focsani la Bacau si iarasi vreo 82-83 de la Bacau la Pascani. Daca pe Ploiesti – Buzau avem un contract semnat si unul ca si semnat (…) iar lotul 3 din Ploiesti – Buzau este in momentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ionut Ciurea, reprezentant al Asociatiei Pro Infrastructura, este sceptic cu privire la capacitatea autoritatilor din Romania de a realiza cei peste 400 de kilometri de autostrada asumati prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

- “La noi, in domeniul asta s-a intalnit hotul cu prostul. Pentru ca sunt patru constructori seriosi in Romania – pe infrastructura mare, antreprenori mari, vorbesc, nu sunt contractori, pentru ca mai sunt si acolo – sunt patru feciori mari si lati. In Romania exista doar patru companii constructoare…

- “Foarte multi ministri ai Transporturilor au venit si au plecat – ca nu prea rezista ministrii Transporturilor, pentru ca e un minister foarte greu si, de multe ori, cand vrei sa faci reforma, nu ai sustinere politica. Pentru a face mai mult de 40, poate 45, hai sa ducem media cu indulgenta la 50 de…

