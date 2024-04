Prima autostradă care ratează calendarul PNRR Secțiunea Margina-Holdea, cruciala pentru finalizarea tronsonului de autostrada Lugoj-Deva, nu va fi gata in 2026, așa cum prevedea PNRR. Inaugurarea se amana cu cel puțin un an. Proiectul A1 Margina-Holdea, o lecțiunea lipsa din Autostrada A1, va fi prima autostrada din PNRR ratata. Asociația Pro Infrastructura susține ca termenul limita impus de PNRR, 2026, nu va fi respectat, inaugurarea fiind amanata pentru 2027. Principala cauza a intarzierii este lipsa proiectului tehnic aprobat și a autorizației de construire pentru secțiunea E, care include tunelurile. Deși contractul semnat in octombrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

