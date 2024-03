Catastrofa se confirmă pe autostrada A0: Alsim Alarko scoate asfaltul Lucrarile facute pe șantierul Alsim Alarko de pe A0 sunt un dezastru. S-a ajuns aici cu largul concurs al unei companii romanești și a consultantului roman. Constructorul turc Alsim Alarko scoate asfaltul de pe A0 din cauza terasamentului rudimentar și a problemelor la balastul stabilizator, conform unor informații și imagini ajunse in posesia PUTEREA. Se confirma astfel desele avertismente ale publicației noastre cum ca in stratul de balast s-a ”aruncat” neomogen liant stabilizator, astfel incat, pe anumite porțiuni, s-a depașit indicele de 6% și, din aceasta pricina, suprafața a devenit rigida,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

