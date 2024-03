Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile facute pe șantierul Alsim Alarko de pe A0 sunt un dezastru. S-a ajuns aici cu largul concurs al unei companii romanești și a consultantului roman. Constructorul turc Alsim Alarko scoate asfaltul de pe A0 din cauza terasamentului rudimentar și a problemelor la balastul stabilizator, conform…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca in cursul acestei dimineți la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a avut loc ședința Consiliului Tehnico-Economic (CT), care a aprobat Studiul de Fezabilitate (SF) pentru Autostrada A7 – tronsonul Pașcani – Suceava. Flutur…

- Lucrarile de execuție pe calea ferata Brașov-Sighișoara se mișca in ritm de melc, iar Comisia Europeana ne-ar putea taia finanțarea. Țara noastra risca sa piarda aproximativ 300 de milioane de euro din finantarea pentru calea ferata Brasov- Sighisoara , obtinuta in mecanismul financiar anterior pe Instrumentul…

- Asociațiile profesionale sunt convocate la ministerul transporturilor la ora 13 pentru a discuta despre revendicarile oamenilor din strada.Protestatarii din Afumați acuza pe grupurile interne ca protestul spontan va fi preluat de aceste organizații, care vor sa organizeze demonstrații in București.Mai…

- Ministerul Transporturilor a atribuit proiectul pentru „Autostrada Litoralului”, o șosea estimata la 1,1 miliarde de euro, menita sa descongestioneze traficul din Constanța, firmei controversate Consitrans SRL. Aceasta companie a fost introdusa in 2022 pe „lista rușinii” a constructorilor și proiectanților…

- Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, si Elena Tanase s au cununat in prima zi de Craciun, intr un local din Bucuresti. La fastuosul eveniment au participat 400 de invitati, printre acestia numarandu se Gheorghe Popescu cumnatul lui Gheorghe Hagi , Nicolas Popescu fiul lui Gheorghe Popescu si Maria Popescu…

- Benzina si motorina s-au ieftinit inainte de Craciun. Benzina standard, cea mai ieftina, costa sambata 6,38 lei litrul, fata de 6,43 lei litrul cat era vineri, si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti, Sos. Straulesti, sector 1. La restul stațiilor, benzina standard se gasește la prețuri intre…

- Chiriile la final de 2023. Prețurile din Timișoara. Chiriile au crescut cu peste 10% in marile orașe din Romania, in acest an. București, Cluj-Napoca și Brașov sunt cele mai scumpe orașe, iar Iași și Timișoara sunt la polul opus.