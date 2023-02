Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu reprezentantii companiei americane Fluor Corporation, listata la bursa din New York, cu o cifra de afaceri de aproximativ 15 miliarde de dolari pe an. Compania este cel mai mare finantator si actionar al tehnologiei reactoarelor modulare…

- ”Un lucru de care am fost impresionata la intoarcerea mea in Romania este nivelul la care Romania a devenit lider in Europa in privinta energiei, atat in ceea ce priveste securitatea energetica, cat si independenta si diversificarea energetica, pentru ca ati investit in hidroenergie, in energie solara,…

- OMV Petrom continua sa susțina ca nu este indreptațita sa plateasca taxa de solidaritate impusa de Guvern. Compania OMV Petrom se așteapta sa nu intre in scopul contribuției de solidaritate pentru anul fiscal 2022 pentru ca are mai puțin de 75% din cifra de afaceri in sectoarele definite: extracția…

- Potrivit comunicatului de presa al MAE, ministrul Aurescu a avut o intalnire cu Ian Edwards, CEO al companiei canadiene SNC Lavalin si cu William Young, Presedintele Consiliului de Administratie al companiei. Discutia a fost axata pe participarea companiei canadiene la proiectele din domeniul nuclear…

- „Astazi se incheie un an 2022 foarte complicat. Un an care a inceput cu un razboi la frontierele Romaniei, un razboi neprovocat, un razboi inceput de Federatia Rusa in Ucraina, fara absolut niciun motiv. Da, un razboi care a creat probleme in toata Europa si in lume. Un razboi care a indus o criza energetica…

- ”Cabinetul Nicolae-Ionel Ciuca – un an de guvernare! ENERGIE: 2022 a fost anul investitiilor! Desi a fost un an plin de provocari alaturi de prim – ministrul Nicolae Ciuca, de colegii de la Guvern si echipa de la minister am gestionat criza energetica prin masuri de protectie a cetatenilor si economiei,…