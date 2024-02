România devine o mare forță nucleară a Europei! Romania a ajuns in centrul atenției europene și globale odata cu anunțul unei realizari excepționale in domeniul energiei nucleare. O veste care nu numai ca confirma statutul nostru ca lider regional, dar ne și plaseaza in topul mondial al inovației și tehnologiei avansate. Romania devine o mare forța nucleara a Europei! Țara noastra va fi gazda primei instalații de detritiere la Centrala Nucleara de la Cernavoda . Aceasta instalație revoluționara este conceputa pentru a extrage tritiul din apa grea folosita in procesul de racire a reactoarelor CANDU. Acest proces nu doar ca reduce semnificativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

