Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul mediteranean care a lovit Europa ajunge și in Romania, incepand de joi seara și se va manifesta la inceputul weekendului. Acest ciclon a adus cu sine și praful saharian, care genereaza spectaculosul fenomen ”ploaia sangerie”. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca incepand din noaptea…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat faptul ca ciclonul mediteranean care a lovit puternic in Europa ajunge și in Romania. Astfel, incepand din noaptea de joi spre vineri vremea se va schimba, vom avea parte de ploi și scaderi ale temperaturilor. ”Ne aflam la periferia acestui ciclon, care…

- Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anunțat schimbarea prognozei meteo pentru urmatoarele ore și zile, ca urmare a extinderii unui ciclon polar din Europa. Cu ce fenomene meteo ne vom confrunta. Cum va fi vremea la inceput de primavara in 2024. Elena Mateescu…

- Ciclonul care a afectat Europa aduce vreme rea in Romania: Șefa ANM anunța zonele vizate Un ciclon puternic care a provocat pagube in mai multe țari europene se indreapta catre Romania și va aduce condiții meteorologice nefavorabile. Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, țara se va afla la periferia…

- Romania a ajuns in centrul atenției europene și globale odata cu anunțul unei realizari excepționale in domeniul energiei nucleare. O veste care nu numai ca confirma statutul nostru ca lider regional, dar ne și plaseaza in topul mondial al inovației și tehnologiei avansate. Romania devine o mare forța…

- Meteorologii au anunțat ca ciclonul aflat in Marea Mediterana va avansa catre Peninsula Balcanica si de aici catre Romania. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat prognoza meteo actualizata. Astfel, incepand de luni dupa-amiaza, ploile se vor face prezente in toate zonele țarii, unde sunt așteptate…

- Furtuna Isha a facut prapad in Vestul Europei, iar efectele incep sa se resimta și in Romania. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca efectele vor fi vizibile in special in zonele montane, acolo unde vom avea ninsori și vant extrem de puternic.Citește și: Directorul ANM anunța un ger de crapa…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca in cursul acestei saptamani, in toata țara vom avea temperaturi geroase, cu minime de -18 grade. De asemenea, este posibil ca in anumite zone ale țarii sa mai ninga. Vremea se va incalzi ușor incepand de joi, dar temperaturile vor fi tot negative.Citește…