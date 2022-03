Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a subliniat miercuri ca, odata cu incheierea starii de alerta, este important ca romanii sa respecte in continuare recomandarile specialistilor privind masurile de protectie sanitara, avand in vedere ca virusul SARS-CoV-2 nu a fost inca eradicat. ‘Prima zi in care nu mai avem…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

