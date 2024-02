Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu consideram ca este un caz al Partidului National Liberal. PNL are 282.000 de cotizanti, de membri, are 17 presedinti de Consilii Judetene, domnul Dumitrescu este unul dintre cei 17 presedinti de Consilii Judetene si a fost, pana aseara, membru al conducerii executive a PNL, al celor 6 si, de asemenea,…

- Ministrul liberal al Justiției, Alina Gorghiu, a declarat vineri ca dosarul de corupție in care este implicat președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, afecteaza activitatea politica. Totuși, conduita a fost corecta, a spus Gorghiu.Alina Gorghiu a declarat vineri ca in calitatea…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat vineri, intrebat despre demisia anunțata de Iulian Dumitrescu din toate funcțiile din partid, ca este o decizie pe care fiecare membru al PNL a luat-o cand a avut probleme cu justiția și ca așa se va proceda și de aici inainte.

- Potrivit unor surse, conducerea PNL a anunțat joi seara ca așteapta ca președintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, sa-și dea demisia cat mai curand din toate funcțiile de partid. Prim-vicepreședintele PNL a fost pus sub control judiciar in dosarul in care DNA a facut, joi, mai multe…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 30 ianuarie, la Antena 3, ca nu va refuza candidatura pentru functia suprema in stat, dar a precizat ca acum prioritatea este sa continue sa asigure stabilitatea guvernarii.„Am sa va raspund direct: in atributiile functiei presedintelui Partidului National…

- Din moment ce a cerut partidul sa mearga in alegeri pe cont propriu, Nicolae Ciuca asta va face, nu poate sa spuna ”Nu”. Exista insa o problema, de aceea nici nu s-a luat o decizie la nivelul partidului. Intrebat daca el ar fi o locomotiva pentru PNL, Ciuca a spus: „Tocmai de aceea nu exista o decizie”…

- Pana sa inceapa intrunirea de luni a Coaliției, dar și dupa o ședința a conducerii PNL, liderul Partidului Național Liberal a ieșit in fața presei cu precizari de ultim moment. Nicolae Ciuca a declarat, luni, inainte de a merge la sedinta Coalitiei, ca Partidul Național Liberal va sustine noua lege…

- Cata fascinație acest patrunjel. Nicolae Ciuca, Rares Bogdan, fostul ministrul al Afacerilor Interne Lucian Bode si alți lideri locali ai partidului, printre care și Mihai Cristian Lazar, cel mai tanar primar din Romania, barbați de stat unul și unul… Dar patunjelul, ce mai, aceste flori de toamna.…