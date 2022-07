Cîțule, ce îți mai plac ”mascații”! Florin Cițu nu mai este premierul Romaniei. Nici președintele Senatului Romaniei. Nici președintele Partidului Național Liberal. Și nici macar șeful filialei liberale a Sectorului 3… Iar din ”echipa caștigatoare” au mai ramas decat cei cațiva apropiați care pot forma acum doar ”Lotul Cițu”! Pentru ca pe fostul pușcariaș spalator de vase il mananca gura mai […] The post Cițule, ce iți mai plac ”mascații”! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

