- Slovenia are, astfel, cel mai sarac șef de stat din Europa, iar Bulgaria – cel mai bogat președinte intr-un top al președinților saraci din Europa, raportand salariul primit la venitul mediu din țarile respective. Klaus Iohannis se afla undeva la mijlocul clasamentului. In Slovenia, venitul anual al…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu si ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Agricultorii solicita ca la reuniunea Consiliului UE pe teme de agricultura si pescuit sa fie luate o serie de masuri privind transportul…

- Echipa PNL Strehaia se marește! Președintele AUR Strehaia, Dan Molea, impreuna cu membrii organizației s-au alaturat organizației PNL Strehaia. Anunțul a fost facut de deputatul liberal Virgil Popescu. ”S-au convins ca AUR nu este un partid serios” ”Echipa liberala de la Strehaia este de astazi mult…

- Presedintele PNL Dambovita, senatorul Virgil Guran, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca la nivelul judetului se rupe alianta cu PSD. Motivele invocate de liderul liberal au plecat de la alocarea de bani de la bugetul judetean catre primariile conduse de primari liberali. „Lucrurile au…

- Xi Jinping și Vladimir Putin anunța o alianța de foc pentru 2024: Relația noastra a devenit mai puternica!Presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca relatiile dintre Beijing si Moscova s-au consolidat in 2023, in timpul unui schimb de mesaje de Noul An cu omologul sau rus Vladimir Putin duminica,…

- Adrian Solomon este noul președinte al PSD Vaslui. Numirea acestuia in funcție da de ințeles faptul ca liderul organizației județene s-ar putea pregati de alegeri in teritoriu. Totodata, Adrian Solomon este deputat și președintele Comisiei de Munca, cea care se ocupa de majorarile de venituri ale romanilor.…

- Crescatorii de porci din zonele afectate de pesta porcina ar putea sa primeasca un voucher de la guvern. Ministerul Agriculturii ar putea sa acorde 200 de euro pentru a cumpara animale de la ferme specializate. Legea porcului cuprinde o serie de norme care interzic creșterea porcilor in zonele afectate…