Romania va avea probleme cu investitorii straini daca va fi aprobat proiectul ca Parlamentul sa intervina direct in modul de administrare a datoriei publice, a declarat, sambata, ministrul Finantelor, Florin Citu.



"Proiectul ca Parlamentul sa intervina direct in modul de administrare a datoriei publice va arunca in aer investitorii. Daca investitorii straini aud de asa ceva, iarasi o sa avem probleme. Asa cum au facut cu Ordonanta 114, aceiasi oameni care au venit cu Ordonanta 114 vin cu aceasta ideea tampita, dar nu au alte idei, decat sa controleze, sa stranga, sa tina totul sub…