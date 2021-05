Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu, care si-a anuntat candidatura pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL), a declarat, luni, ca lupta interna pentru conducerea partidului "este deja transata" in favoarea sa. El a afirmat, intr-o emisiune la Digi 24, ca au existat organizatii…

- Lupta din interiorul Partidului Național Liberal trece la un alt nivel. Premierul Florin Cițu il infrunta pe președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pentru șefia PNL. Primarul Clujului, Emil Boc, il susține pe Florin Cițu la șefia partidului. Echipa premierului mizeaza pe un nou suflu in formațiunea…

- Premierul Florin Citu, vine cu noi detalii dupa ce și-a anunțat candidatura in cursa pentru șefia PNL. Premierul țarii a afirmat ca nu se pune problema ca cel care va pierde alegerile interne sa-si piarda si functia publica pe care o detine in prezent. ”Nu are nicio legatura, aici este o competitie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Florin Citu neaga existenta unei campanii electorale in interiorul Partidului National Liberal pentru functia de presedinte al formatiunii, el precizand vineri, la finalul unei vizite la Centrul de vaccinare drive-through de la un centru comercial din Suceava, ca nu se afla in competitie cu…

- ​Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marti seara, ca stie ca, odata cu candidatura la functia de presedinte al Partidului National Liberal, trebuie sa ia foarte în serios si candidatura la presedintia României. El a precizat ca va face analize serioase, pentru ca alegerile sa fie câstigate…

- Cristian Lazar, un avocat in varsta de 27 de ani, este noul presedinte interimar al PNL Simleu Silvaniei si candidatul organizatiei judetene a PNL la functia de primar al orasului, la alegerile locale partiale care vor avea loc in acest an. "Comitetul de Coordonare Local (CCL) al Partidului…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca nu exista o "raceala" intre el si presedintele PNL, Ludovic Orban, iar despre actuala coalitie de guvernare a apreciat ca este una pregatita pentru patru ani de guvernare. "Nu exista nicio tensiune, domnul Orban a facut un lucru foarte bun in Parlamentul…