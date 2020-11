Cîțu evită să spună când cresc pensiile cu 40%: „oamenii nu consumă procente” Decizia legislativa impusa de PSD in Parlament, de majorare a pensiilor cu 40%, nu are și un orizont de timp de implementare. Intrebat cand anume se va atinge acest nivel, ministrul Finanțelor a spus ca „oamenii nu consuma procente” și ca va fi o creștere „responsabila”. Invitat la Adevarul Live, reprezentantul Guvernului a refuzat sa dea un termen fix referitor la creșterea pensiilor. Aceasta a fost decisa in septembrie, cand social – democrații au modificat propunerea guvernamentala , de creștere cu 14 procente, la plus 40%. „Deși trecem prin cea mai dificila perioada economica din utlima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

