Premierul Florin Citu a declarat miercuri seara ca demisia sa din functie ar insemna ca este "iresponsabil", ca este de acord sa arunce "tara in aer" in prag de iarna. "Asta ar insemna sa fiu si eu iresponsabil. Lumea trebuie sa stie ca atunci cand pleaca premierul, pleaca Guvernul. O demisie a premierului inseamna ca eu sunt de acord sa arunc tara in aer, sa fiu eu cel iresponsabil. Nu voi fi niciodata iresponsabil. PNL este la guvernare, premierul este al PNL, suntem aici sa discutam, sa gasim solutii. Noi nu vom face ce a facut PSD, nu vom arunca tara in aer, nu ne vom da jos propriul guvern.…