- Ministrul Finantelor, Florin Citu a exclus, joi, o dublare a alocatiilor pentru copii in 2020 si a pus sub semnul intrebarii majorarea punctului de pensie cu 40%, prevazuta in legea pensiilor si cuprinsa in bugetul pe 2020. El a spus insa ca nu a vazut niciun proiect de lege privind reducerea cheltuielilor…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a afirmat luni seara ca la minister nu exista niciun proiect privind restructurarea aparatului bugetar sau taieri de salarii in sectorul public, dar se face o analiza pentru a se stabili care sunt cheltuielile neesentiale la care se poate renunta sau care pot…

- Plata ratelor se poate suspenda, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pe o perioada de pana la 9 luni, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2020, a declarat, joi seara, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In sedinta de Guvern a fost aprobata Ordonanta de…