- O propunere de buget pentru anul 2021 ar urma sa fie finalizata, pentru a fi analizata, luni, dupa discutiile cu ordonatorii de credite, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat ca PIB-ul nominal va fi "putin mai mare ca anul trecut". "Stiu ca Ministerul Finantelor publice finalizeaza astazi…

- Maine va incepe etapa a doua de vaccinare, in care vor fi incluse persoanele aflate in grupele de risc, dar și anumiți angajați din domenii cheie. Premierul Florin Cițu spune ca obiectivul principal al campaniei de vaccinare este ca țara noastra sa ajunga la 100.000 de vaccinari pe zi, iar in luna septembrie…

- Pandemia ne-a aratat multe lucruri despre lume, despre țara, despre noi. Dar ne-a și ascuns foarte multe lucruri. Pandemia s-a suprapus peste o realitate care nu era prea roza. Ne-a adus intr-o stare de excepție care ne-a focalizat atenția spre pericol și frica ne-a incețoșat de multe ori privirea.

- Premierul Florin Citu a afirmat ca de cateva zile circula o stire falsa cu privire la o scrisoare a Comisiei Europene trimisa catre Mininisterul de Finante. Seful Executivului spune ca documentul este in limba engleza, ceea ce este o bariera pentru PSD.

- Valeriu Gheorghița: „Cand vedem ca avem mai multe doze decat cele programate pentru ziua respectiva, ne uitam la intervalul de stabilitate in primul rand. Daca am administrat o singura doza si ne-au mai ramas celelalte patru, putem chema din persoanele programate pentru a doua zi. (…) Daca anticipam…

- Ministrul Economiei Claudiu Nasui a afirmat ca are asigurarea ca toate sumele pentru toate schemele de ajutor din acest an vor fi bugetate corespunzator, prin proiectul de buget pe care il va pregati Ministerul de Finante. „Bugetul e in sarcina Ministerului de Finante de elaborat. Solicitarile…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a gasit la Primarie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezinta trei sferturi din bugetul institutiei pe un an. "Conturile noastre sunt inca blocate pentru investitii", a adaugat Dan. El a spus ca situatia s-ar putea rezolva prin…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor prima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea schimburilor s-a cifrat la 39,70 milioane de lei (8,15 milioane de euro). Cea mai mare parte a rulajului, 30,46 milioane de lei (6,25 milioane de euro), a fost realizata…