CÎȚU a cedat! A plecat dintr-o conferință de presă, deranjat de întrebări Premierul Florin Cițu a cedat pentru prima oara in fața ziariștilor și a plecat dintr-o conferința de presa dupa doar trei minute, fiind deranjat de intrebarile reporterilor despre opțiunile PNL pentru pastrarea guvernarii. Sub privirile uimite ale celorlalți lideri PNL, aflați in spatele sau, Florin Cițu a spus ”mulțumesc mult de tot, nu putem sa discutam in acest stil” și a plecat pur și simplu din fața ziariștilor. Reporterii aflați la Parlament i-au pus premierului intrebari repetate despre opțiunile politice ale PNL pentru a pastra guvernarea, dat fiind ca exista doua moțiuni de cenzura,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

