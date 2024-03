De ziua lui, la 94 de ani, Ion Iliescu arata mai liber in gindire decit era in urma cu doua sau trei decenii. E drept, și noi gindeam altfel. Atunci, eu n-aș fi scris aceste cuvinte nici daca m-ar fi taiat cineva cu o lama și m-ar fi presarat cu sare. Ani la rind, am fost impotriva lui pentru ca reprezenta trecutul comunist și misterul bine pazit din tragedia morților din decembrie 1989. Și azi cred ca știe mai mult decit spune. Jurnalismul nostru de baricada din anii 90 era o forma de lupta, de opoziție fața de un trecut de care ne voiam cit mai departe. Și pe care el il reprezenta cu prisosința.…