- Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) anunța introducerea unor modificari in programele de circulație actuale ale mijloacelor de transport. Acestea au fost adoptate ca urmare a adresei A.D.I. – Societatea Metropolitana de Transport Timișoara cu nr. 5029 din 13.11.2023. Iata care vor fi acestea:…

- Primaria Timișoara a anunțat ca, in perioada 31 octombrie – 10 noiembrie, circulația rutiera pe strada Campului se va inchide in vederea executarii lucrarilor de reparații și refacere a covorului asfaltic. In aceste condiții, Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca traseul liniei Expres…

- Duminica va avea loc evenimentul sportiv „Timișoara City Marathon”, iar circulația rutiera va fi inchisa o buna parte din zi, in zona strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul C.D. Loga – bulevardul Vasile Parvan – bulevardul Corneliu Coposu. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca circulația…

- Compania de transport public Cluj-Napoca anunța suplimentarea mijloacelor de transport in comun in contextul inceperii noului an universitar. Astfel, incepand cu data de 29 septembrie, numarul mijloacelor de transport se va suplimenta pe mai multe linii urbane, inclusiv pe cele metropolitane. Liniile…

- Societatea de Transport Public Timișoara (STPT) a anunțat ca, in urma unei solicitari facute de Societatea Metropolitana de Transport Timișoara, incepand cu data de 25 septembrie 2023, pe traseele urbane și metropolitane vor interveni urmatoarele modificari: – linia 23 iși va scurta traseul, unitatea…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat modificari in programul sau traseul unor mijloace de transport in comun, pentru beneficiul participanților la mai multe evenimente, in urmatoarele zile. Astfel, in perioada 31 august 2023 – 3 septmebrie 2023 vor interveni urmatoarele modificari in graficul…

- Reprezentanții Societații de Transport Public Timișoara transmit ca miercuri, 30 august, doua mijloace de transport in comun vor circula deviat in zona intersecției dintre str. Demetriade și str. Frigului, din cauza lucrarilor de asfaltare care au loc in zona.