Circulația metroului, afectată serios. Metrorex anunță că aproape jumătate din trenuri au rămas în depouri Cresterea timpilor de asteptare in statii este determinata de diminuarea serviciilor de mentenanta si salubritate prestate de Alstom, cu care Metrorex are un contract in vigoare, numarul trenurilor aflate in circulatie fiind cu 38% mai mic decat in mod normal, a transmis Metrorex. Metrorex anunta ca intervalul mediu de succedare a trenurilor de metrou pe […] The post Circulația metroului, afectata serios. Metrorex anunța ca aproape jumatate din trenuri au ramas in depouri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

