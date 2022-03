Stiri pe aceeasi tema

- Milan s-a impus in ultima etapa din campionat, scor 1-0 in deplasarea de la Cagliari și continua sa conduca clasamentul in Serie A cu 8 etape inainte de final. Aflați pe banca de rezerve, Zlatan Ibrahimovic și Ciprian Tatarușanu au fost protagoniștii unui moment amuzant. In minutul 55, la scorul de…

- AC Milan a devenit lider provizoriu in Serie A. "Rossoneri" au caștigat cu 1-0 meciul de pe San Siro cu Sampdoria. Rafael Leao a marcat singurul gol al partidei, in minutul 8. Pasa decisiva a venit de la portarul Mike Maignan.

- Ciprian Tatarușanu (35 de ani) s-a vindecat de Covid-19. Portarul roman de la AC Milan a fost depistat pozitiv pe 3 ianuarie 2022. Portarul lui AC Milan a fost infectat la inceputul acestui an, dar clubul italian a anunțat ca fostul internațional roman este apt de joc și poate reveni in angrenajul echipei.…

- Portarul roman Ciprian Tatarușanu, de la AC Milan, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anunțat luni clubul italian. Site-ul oficial al clubului a scris: „AC Milan anunța ca Ciprian Tatarușanu a fost depistat pozitiv dupa un test efectuat la domiciliu. Jucatorul se simte bine și va continua perioada…

