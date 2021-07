Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu este noul presedinte al PNL Bucuresti, el fiind votat de 498 dintre delegatii la conferinta de alegeri desfasurata sâmbata, la Sala Polivalenta, învingând-o pe contracandidata sa, Violeta Alexandru. ”Încrederea dumneavoastra ma responsabilizeaza și mai mult”,…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a fost ales, sambata, presedinte al PNL Bucuresti. Acesta a castigat alegerile impotriva Violetei Alexandru, fostul presedinte al filialei. „Multumesc din suflet PNL Bucuresti, va multumesc, dragi colegi, pentru increderea pe care mi-ati acordat-o astazi! Echipa…

- „Am platit zilele trecute ajutorul pentru nou-nascuti, pentru mai multe luni restante. In acest moment, avem restante la ajutorul pentru nou-nascuti si ajutorul pentru femei insarcinate pe lunile martie, aprilie si mai. Reusim sa insanatosim bugetul in ritmul pe care ni-l permit incasarile si pana la…

- Primarul general al Capitalei va avea miercuri seara o discuție online cu liderii Coaliției din București. Intalnirea a fost anunțat chiar de Nicușor Dan și la ea vor participa, conform unor surse politice, și liderii PLUS cu care Nicușor Dan se afla in conflict, Vlad Voiculescu și viceprimarul Horia…

- Premierul Florin Cițu a scris marți pe Facebook un mesaj prin care vorbește despre posibilitatea ridicarii unora dintre restricțiile antiepidemice in perioada verii. De asemenea, el a scris ca ii este dor sa mearga la concerte. Acesta spune ca printre aceste relaxari ale regulilor s-ar putea numara…

- Premierul Florin Citu anunta, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca vara aceasta va bifa Vama Veche de pe lista. „Va promit ca ne vedem vara aceasta si in Vama. Va multumesc ca ati ales sa va vaccinati. Doar asa revenim la all-nighters”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook. Florin Citu face…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce rata de infectare din Capitala a scazut sub 3,5, asta deși in urma cu o luna de zile, valoarea ratei de incidența in oraș era de 6,5. Oficialul de la Guvern și-a exprimat incantarea și le-a transmis mulțumiri cetațenilor din Capitala. De asemenea, Cițu a vorbit…

- Premierul Florin Citu a transmis duminica, de Sarbatoarea Floriilor, ca isi doreste ca revenirea la normalitate in contextul pandemiei COVID-19 sa fie cadoul sau, subliniind ca singura solutie este vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2. „In Duminica Floriilor, va doresc tuturor multa sanatate si…