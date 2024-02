Nae Caranfil: Doctor Honoris Causa In țiuitul asurzitor al țanțarilor pe care-i transformam zilnic in armasari, riscam sa pierdem evenimente importante. Un cineast roman care a marcat cinematografia romana postdecembrista, Nae Caranfil, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UNATC. Pe 30 ianuarie 2024, Nae Caranfil a devenit Doctor Honoris Causa al Universitații Naționale de Arta Teatrala și Cinematografica „I. L. Caragiale” din București. Titlul rasplatește o activitate cu rezultate prodigioase in domeniul cinematografiei. Consfințește eforturile și succesele unui regizor care a fost mereu orientat spre filmul de public, realizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La varsta de 16 ani, soarta l a pus la grea incercare, ramanand orfan Dupa acest moment de cumpana, Romulus Barbulescu a renuntat la scoala si si a castigat existenta practicand diverse meserii precum: miner, hamal, muncitor la abator Romulus Barbulescu a dat admitere in anul 1950 la Institutul de Arta…

- O retrospectiva cuprinzand toate cele sapte filme de lungmetraj ale cineastului Nae Caranfil va fi organizata, intre 28 si 31 ianuarie, la Sala Cinema din UNATC, in cadrul proiectului „Arhiva activa” derulat de Centrul de Pedagogie si Studiul Imaginii „Sorin Botoseneanu”, potrivit news.ro.Publicul…

- Portul de apa adanca, construit printr-o investitie de 3,5 miliarde de dolari, va oferi Chinei o poarta directa catre regiunea bogata in resurse. In ultimii zece ani, Beijingul a devansat Statele Unite ca cel mai mare partener comercial pentru America de Sud, cumparand soia, porumb si cupru. Portul,…

- Adrian Cioroianu s-a nascut pe 5 iulie 1967, in Craiova, Romania. Este un istoric, diplomat și politician roman, cunoscut pentru contribuțiile sale in domeniul cercetarii istorice și pentru implicarea in viața publica. A absolvit Facultatea de Istorie la Universitatea din București in 1990, iar ulterior…

- Regizorul Ion Ardeal Ieremia, care urma sa implineasca 59 de ani pe 13 ianuarie a incetat din viața. Acesta a cochetat de-a lungul vieții și cu politica, fiind secretar de stat in guvernul PSD. De-a lungul timpului, Ion Ardeal Ieremia a reușit sa caștige inimile publicului, ramanand in memoria colectiva…

- Un milion de elevi vor ramane fara programul masa calda in 2024. Incalcand noua lege a educației, Guvernul Ciolacu amana aplicarea art. 77 alin. (4) din Legea educației 198/2023 pana la data de 1 ianuarie 2025. In programul „Masa calda” ar fi trebuit sa fie incluse circa 1.000 de școli, dar in realitate,…

- In ultimul an, capacitatea de cumparare a bucureștenilor a scazut cu aproximativ 170 de euro. Aceasta creștere brusca a inflației a avut un impact asupra situației financiare a bucureștenilor, care anterior aveau un nivel de trai mai ridicat in comparație cu cel al locuitorilor din Varșovia in 2022.O…