Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anuntat joi ca si-a depus candidatura pentru presedintia PNL Bucuresti. "Mi-am depus astazi candidatura pentru presedintia PNL Bucuresti impreuna cu colegii care ma sustin si cu care voi face echipa in urmatorii patru ani. Mesajul meu catre colegii mei din Bucuresti este despre unitate. Ii astept pe toti liberalii din Bucuresti alaturi de mine", a scris Ciprian Ciucu, joi, pe Facebook. El a adaugat ca este "mult de munca", in special in administratia locala. "Guvernul va fi receptiv la nevoile noastre, iar pe mine ma intereseaza in special componenta de…