- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, a declarat ca partidul pe care in conduce va depune o moțiune simpla impotriva ministrului Muncii. Anunțul vine și cu un atac dur la adresa Ralucai Turcan, dupa ce aceasta a declarat ca va iniția un proiect de sprijin pentru familiile medicilor decedați de…

