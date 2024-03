Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii PSD și PNL membri in Comisia pentru Agricultura din Senat au incercat sa-i impiedice pe reprezentanții USR Sebastian Cernic și Robert Zob sa-i adreseze intrebari ministrului Barbu. O atitudine aberanta, in condițiile in care prezența ministrului a fost ceruta de USR tocmai pentru a afla…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu (foto), din cauza intarzierilor la plata a subventiilor catre fermieri si a blocajului din sistem. Decizia ministrului…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu si ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prin care solicita ca la reuniunea Consiliului UE pe teme de agricultura si pescuit sa sustina unele masuri privind transportul…

- Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor anunța inițiarea moțiunii simple impotriva ministrului Sanatații, Ala Nemerenco. Aceștia se arata nemulțumiți de inițiativa Ministerului Sanatații de a comasa Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba” cu Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile,…