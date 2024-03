Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL Gigel Știrbu ii cere demisia ministrului Agriculturii, Florin Barbu, dupa ce acesta l-a citat pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu pentru a-și justifica decizia de a transforma stuful din Delta Dunarii in pajiște. „Noaptea minții. Declarațiile recente ale ministrului Agriculturii,…

- Deputatul PNL Gigel Știrbu ii cere demisia ministrului Agriculturii, Florin Barbu, dupa declarațiile recente ale acestuia in scandalul stufului din Delta. Barbu și-a justificat decizia de a transforma zona de stuf din Delta in pașune cu un citat din Nicolae Ceaușescu.

- Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, l-a demis, marti, pe șeful Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), PNL-istul Ionuț Lupu. Acesta refuzase plata subvenției pentru firmele apropiate de baronul PSD Paul Stanescu, in dosarul stufului din Delta Dunarii. Demiterea lui Lupu…

- Decizia ministrului Agriculturii a generat tensiuni uriașe in coaliție, iar cei de la PNL susțin ca șeful APIA a fost 'executat' nevinovat de pesediști.Ca masura de compensare, liberalii au cerut in coaliție remanierea ministrului Agriculturii, Florin Barbu. PNL il acuza pe ministru ca din cauza lui…

- Presedintele PNL Timisoara, Cosmin Tabara, totodata viceprimar al Timisoarei, l-a atacat dur pe ministrul PSD al Agriculturrii, Florin Barbu, dupa e acesta din urma a solicitat demisia comisarului european pentru agricultura. Tabara afirma ca Barbu isi acopera incompetenta cautand vinovati la Bruxelles.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca nu a cerut nimeni demisia comisarului european pe Agricultura si ca ministrul Agriculturii, Florin Barbu a spus foarte clar, daca nu suntem in stare niciunul, ne dam cu totii demisia, in frunte cu comisarul european. ”Nu a cerut nimeni. Am vorbit si cu…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca nu a cerut nimeni demisia comisarului european pe Agricultura si ca ministrul Agriculturii, Florin Barbu a spus foarte clar, daca nu suntem in stare niciunul, ne dam cu totii demisia, in frunte cu comisarul european.”Nu a cerut nimeni. Am vorbit si cu…

- Ministrul roman al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca va cere demisia comisarului pentru Agricultura al UE, Janusz Wojciechowski (Polonia). Ministrul Barbu a facut acest anunț in ziua de 22 ianuarie 2024, la Targu Mureș. Ministrul roman susține ca va cere demisia comisarului…