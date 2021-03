PSD va depune, miercuri, la Parlament motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, marti seara, liderul social-democrat Marcel Ciolacu. Acesta a afirmat, intr-o emisiune la postul public de televiziune TVR1, ca 80.000 de fermieri din Romania sufera din cauza neacordarii de despagubiri pentru pierderile inregistrate in 2020 ca urmare a fenomenelor de seceta. "Maine depunem motiunea pe agricultura. Ati vazut ce se intampla in agricultura. Anul 2020 a fost seceta, nu exista despagubiri pentru seceta, nu exista nici acciza la motorina data pe anul trecut. Ai un an agricol…